Europa League | Roma pareggia in Svizzera | i top e i flop del match

Leggi su notizie

(Di giovedì 30 novembre 2023) Larimanda l’appuntamento con la matematica del primo posto. La squadra di Mourinho, infatti, non è andata il pareggio contro il Servette. Appuntamento con il primo posto rimandato all’ultima giornata per ladi Mourinho. In questo quinto turno, infatti, i giallorossi non sono andati oltre l’1-1 contro il Servette. Per i capitolini il gol porta la firma di Lukaku. La gioia delladopo la rete di Lukaku – Notizie.com – © AnsaUn punto che chiude il discorso qualificazione, ma ora laè costretta a vincere contro lo Sheriff Tiraspol e sperare in un passo falso nello Slavia Praga per chiudere il girone davanti a tutti Il tabellino e le pagelle di Servette-Servette-– Notizie.com – © AnsaServette-1-1 Marcatori: 21? Lukaku R. (R), 50? Bedia ...