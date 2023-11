Europa League | Gasperini | approccio positivo con poche energie

(Di giovedì 30 novembre 2023) "L'è statosoprattutto nella parte iniziale della partita. E' stato premiato il nostro ottimo girone, siamo stati sempre primi". Gian Pieroè soddisfatto per il passaggio ...

L’Atalanta soffre - ma con l’1-1 contro lo Sporting stacca il pass per gli ottavi di Europa League

Europa e Conference League, Atalanta - Sporting 1 - 1, ora in campo Roma e Fiorentina

Il giovedì di coppe europee vede impegnate tre squadre italiane per la quinta giornata dei gironi die Conference. Per il girone D di El l'Atalanta ha affrontato i portoghesi dello Sporting: il match è terminato 1 - 1, punteggio che permette ai bergamaschi di blindare ...

EUROPA LEAGUE, Le ufficiali di Servette-Roma

La Roma torna in campo in Europa League questa sera per affrontare il Servette nella 5ª giornata della fase a gironi della competizione. Queste le scelte dei due allenatori: ...

Un pareggio che vale una vittoria: Atalanta agli ottavi di Europa League

l’Atalanta vola agli ottavi di Europa League. Gian Piero Gasperini (LaPresse) – calciomercato.it Scamacca sblocca la partita a metà primo tempo con un tiro da fuori che il portiere dei portoghesi ...