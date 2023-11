Europa League | dove vedere le partite di giovedì 30 novembre in tv e streaming

Palladino e la panchina della Juventus: 'È una domanda cattiva. Allegri un vincente'

...Raffaele PalladinoIl Monza continua navigare il zonadopo l'ottima fin qui prima parte di campionato, distante soltanto due lunghezze dal settimo posto che vale l'accesso in Conference. ...

Senza Champions è assalto all'Inter. Ma l'Europa League può salvare il bilancio - Sportmediaset Sport Mediaset

VIDEO - Rivedi Mourinho: "Vogliamo vincere in Europa League. Lukaku-Dybala dal 1' Possibile" TUTTO mercato WEB

Brighton, tegola Ansu Fati: fuori per tre mesi

Il Brighton di Roberto De Zerbi scende in campo questa sera in Europa League, ma non potrà contare su Ansu Fati Il Brighton scenderà in campo questa sera contro l’AEK ad Atene in Europa League, ma per ...

Europa League 2023-2024: Atalanta-Sporting Lisbona, le probabili formazioni

Alle 18,45 al Gewiss Stadium di Bergamo l’Atalanta affronta lo Sporting Lisbona nella quinta giornata del gruppo D di Europa League.