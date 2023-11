Europa League | Atalanta-Sporting Lisbona 1-1 | bergamaschi agli ottavi di finale

Leggi su forzearmatenews

(Di giovedì 30 novembre 2023) (Adnkronos) – Pareggio per 1-1 train un match della quinta e penultima giornata del gruppo D di, disputato al Gewiss Stadium di Bergamo. Al vantaggio bergamasco con Scamacca al 23', replica Edwards al 56'. Nell'altro match vittoria esterna per 1-0 dei polacchi del Rakow contro lo Sturm Graz. In classifica gli orobici sono primi con 11 punti e qualificatidi, segue a 8 loche avanza al playoff, chiudono a quota 3 Sturm Graz e Rakow che si giocheranno all'ultima giornata il terzo posto, che significa playoff di Conference. Partono forte i padroni di casa e al 7' andrebbero a segno con Scamacca che a tu per tu con Adan non ...