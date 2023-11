Europa e Conference League 2023 24 - Diretta Sky e NOW 5a Giornata | Palinsesto e Telecronisti

(Di giovedì 30 novembre 2023) Giovedì 30 Novembre, si giocano gli incontri della quintadella fase a gironi della UEFAe della UEFA/2024. Su Sky e in streaming su NOW tutte le partite, anche grazie aGol,...

Europa League - i bookie spingono Atalanta e Roma in testa ai gironi. In Conference Fiorentina seconda favorita

Giovedì 30 novembre, quinta Giornata della UEFA Europa Conference League 2023-2024, visibile su Sky, NOW e DAZN . The post Europa Conference League ... (movietele)

Lazio, Immobile punta un altro record in biancoceleste in Europa

Con 25 gol traLeague e Champions è già in testa alla graduatoria, considerando solo i tornei ufficiali organizzati dalla UEFA. In passato però la Lazio partecipò anche ad altri ...

Oggi in TV, Europa e Conference League: in campo Atalanta, Roma e Fiorentina TUTTO mercato WEB

Europa e Conference League, i pronostici di Gollo su tre partite di oggi Corriere dello Sport

Europa: Roma, caccia al primato. Napoli, quasi fatta

Mourinho in Europa League a caccia della qualificazione da primo, Gasperini vuole evitare i play-off. La Fiorentina impegnata in Conference. Mazzarri in Champions ad un passo dagli ottavi, Inzaghi all ...

Lazio, Immobile punta un altro record in biancoceleste in Europa

Con la doppietta al Celtic, Ciro Immobile ha avvicinato un altro record: può diventare già quest'anno il miglior marcatore della storia della Lazio, in ambito internazionale. Con 25 gol tra Conference ...