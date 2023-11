Esonerato dopo il summit con il club | ribaltone per uscire dalla crisi

(Di giovedì 30 novembre 2023) L’esonero era nell’aria, ed ora è arrivato. Il tecnico italiano mette fine alla sua avventura nel campionato franceseun periodo di speculazioni e incertezze, l’atteso annuncio è giunto come un epilogo amaro per l’allenatore italiano. La sua avventura nel campionato francese si conclude qui, con un triste addio. L’atmosfera era diventata sempre più tesa e carica di incertezza intorno al futuro dell’allenatore, specieuna serie di risultati deludenti che hanno segnato la strada verso il suo esonero. E, infatti, il verdetto è stato emesso proprio oggi, ponendo fine a una collaborazione che, inizialmente, portava grandi aspettative. Le ragioni di questo epilogo sono state tracciate dalle prestazioni altalenanti della squadra, che ha faticato a mantenere un ritmo costante e a ottenere risultati soddisfacenti sul campo. Questa situazione ha ...

Espirito Santo litiga con Benzema e perde il posto. Nuno Espírito Santo non è più l’allenatore dell’Al Ittihad. È stato esonerato dal club saudita ... (ilnapolista)

Rudi Garcia rischia seriamente di essere esonerato dopo la partita contro anche in caso di vittoria. dopo il pareggio contro l’Union Berlino, ... (dailynews24)

L’ Union Berlino esonera (finalmente) Urs Fischer . Il tecnico svizzero ha registrato uno score da incubo. Prima del pareggio in Champions League, ha ... (ilnapolista)

Nonostante la vittoria contro l’Estonia la Svezia non si qualifica agli europei: esonerato il ct Janne Andersson La Svezia ha sconfitto ... (calcionews24)

L’allenatore italiano, subentrato a Laurent Blanc due mesi fa, si era incontrato ieri con John Textor, patron del club: questa mattina la decisione sul suo esonero, insieme al direttore sportivo David ...

Il Lione, club che milita in Ligue 1, massimo campionato francese, ha esonerato Fabio Grosso, ex giocatore della Juventus ed allenatore della Primavera bianconera. Grosso non è riuscito a risollevare ...