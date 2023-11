Errore di comunicazione prima del cambio | Gasperini toglie Koopmeiners | ma doveva uscire Scalvini

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 30 novembre 2023) Episodio decisamente singolare quello che si è verificato nel secondo tempo di Atalanta-Sporting, match che ha permesso alla Dea di strappare la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League. Allo scoccare del 69?, infatti, l’Atalanta ha effettuato una sostituzione che ha visto l’ingresso in campo di Miranchuk al posto di, il quale ha visto la sua partita concludersi con quasi venti minuti d’anticipo. Tutto apparentemente tranquillo se non fosse per la strana reazione di Gian Piero, decisamente sorpreso quando ha visto l’olandese abbandonare il campo. Proprio così perché le intenzioni del tecnico atalantino erano ben altre, ossiareper arretrare De Roon in difesa e spostare il numero 7 nel ruolo di interno di centrocampo. Ed invece il più classico degli equivoci ha smontato ...