Ercolano | anche 30 telefonate anonime al giorno per minacciare la ex | arrestato

Leggi su 2anews

(Di giovedì 30 novembre 2023) L’uomo finito in manette aavrebbe minacciato la ex, gridandole al telefono che l’avrebbe sfigurata con l’acido a costo di andare in carcere.trentaal, che per la vittima non avevano nulla di anonimo, durante le quali non faceva altro che gridarle che l’avrebbe sfigurata con l’acido, scannata e che