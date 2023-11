“Entra insieme a Greta” Grande Fratello | sono due le nuove concorrenti | il secondo nome attesissimo

Il 15 settembre - a Lampedusa - un ragazzino è sbarcato tenendo per mano un bambino sui tre anni. «Non so chi sia. L’ho trovato nel deserto - era solo. Abbiamo fatto il viaggio insieme ma non ha mai parlato». Quella del bambino del deserto è una storia unica e speciale che si mischia a tantissime altre. Sono oltre 11.600 - avverte l'Unicef - i minori non accompagnati che - tra gennaio e metà settembre 2023 - hanno attraversato il Mediterraneo centrale per raggiungere l'Italia senza i loro genitori o tutori legali. Più di 21.700 minorenni non accompagnati si trovano attualmente negli hotspot italiani - rispetto ai 17.700 di un anno fa

