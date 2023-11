Enigma Kissinger | luci e ombre di un innamorato del potere

(Di giovedì 30 novembre 2023) Lo scorso luglio, a 100 anni compiuti, Henryha svolto la sua ultima missione diplomatica. E lo ha fatto in Cina, il paese che ha aiutato a uscire dall’isolamento internazionale mezzo secolo fa, favorendo la storica stretta di mano fra Nixon e Mao. Poco più di 4 mesi dopo, il 29 novembre 2023,si è spento nella nella sua casa in Connecticut. Non è dunque un caso se oggi proprio la Cina lo omaggia in modo particolare, definendo la sua morte “una perdita tremenda sia per i nostri paesi che per il mondo“. “La storia ricorderà” il contributo dialle relazioni Cina-Usa, ha scritto su X l’ambasciatore cinese a Washington, Xie Feng. E ha poi aggiunto che l’ex segretario di Stato americano “rimarrà sempre vivo nei cuori del popolo cinese come un vecchio amico molto apprezzato“. Foto Ansa/Epa Jim Lo ScalzoLa Cina, ...

Henry Kissinger: “El punto débil de la Argentina es que está al borde de lograr el éxito” infobae

USA: Henry Kissinger ist tot – Ex-Außenminister wurde 100 Jahre alt Berliner Morgenpost

Henry Kissinger, American diplomat and Nobel winner, dies at 100

Henry Kissinger, a controversial Nobel Peace Prize winner and diplomatic powerhouse whose service under two presidents left an indelible mark on U.S. foreign policy, died on Wednesday at age 100, ...