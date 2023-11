Elkann | «Scudetto? Pari con Inter importante! Allegri ha vinto tanto…»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 30 novembre 2023)sogna in grande per la Juventus di. L’amministratore delegato di Exor, in occasione dell’Investor Day, ha parlato della corsae del risultato ottenuto contro l’capolista. Di seguito quanto dichiarato a Sky Sport IN ALTO E FELICE – Johnsogna in grande per la Juventus e si affida a Massimiliano. Pur senza sbilanciarsi troppo, l’amministratore delegato di Exor sottolinea come ilottenuto contro l’sia significativo: «L’importante è fare punti partita dopo partita. Uncontro l’è un risultato importante. Il campionato è ancora lungo, ci sono squadre molto forti. Però mi ha fatto molto felice vedere la Juventus così in alto: quando non ci sono preoccupazioni ...