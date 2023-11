Elkann | «Per la Juventus questo è l’anno zero»

(Di giovedì 30 novembre 2023) John, amministratore delegato di Exor, ha parlato del futuro della Juve. Ecco le sue dichiarazioni riportate dal sito de La Stampa John, amministratore delegato di Exor, ha parlato del futuro della Juve. Ecco le sue dichiarazioni riportate dal sito de La Stampa. LA JUVE – «E’: i vertici hanno risolto i problemi esterni esta aiutando anche la squadra. L’obiettivo, dopo l’aumento di capitale, è conciliare risultati sportivi e sostenibilità finanziaria. Non siamo stati avvicinati da fondi interessati al club né ne abbiamo cercati, non è una prospettiva che ci interessa. Non siamo interessati al delisting dalla Borsa» FUTURO DI ALLEGRI – «Sta facendo bene, speriamo ci porti tanti altri trofei. Ora guardiamo partita dopo partita» CHIESA COME SINNER – «Speriamo ...

La cessione della Juventus non è una prospettiva attualeJohn. Il CEO di Exor (holding della famiglia Agnelli -), poco prima dell'investor day, è tornato a parlare del club bianconero, concentrandosi in particolare sulla possibilità di

Una volta messi dietro questi problemi ci possiamo concentrare sul futuro – ha aggiunto Elkann-. È l'anno zero per Juventus, ci sono azioni che sono state messe in atto come l'aumento di capitale

È una prospettiva che non ci interessa. L'attuale vertice ha risolto tutti i problemi in ambito sportivo - ha detto ancora Elkann -, ora ci possiamo concentrare sul futuro. Per la Juventus questo è