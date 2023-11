Elkann “Anno zero Juve | ora un triennio ambizioso”

(Di giovedì 30 novembre 2023) TORINO (ITALPRESS) – “L'aumento di capitale era necessario, per superare questoe affrontare il prossimocon ambizione fuori e dentro il campo”. In conferenza stampa alla vigilia dell'Investor Day di Exor, la holding che detiene il 63,8% dellantus, Johnguarda al futuro dei bianconeri con fiducia. Il peggio sembra alle spalle e anche la squadra sta rispondendo bene come dimostra il secondo posto in classifica a -2 dall'Inter, fermata sull'1-1 nello scontro diretto di domenica scorsa all'Allianz Stadium. “Un punto contro l'Inter è un risultato importante ma piedi per terra”, ci tiene a precisare, che parla anche di Allegri sul cui possibile futuro lontano da Torino già a fine stagione si sono susseguite diverse voci nei giorni scorsi, anche se lo ...

