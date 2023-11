Elisabetta Gregoraci torna in Italia e sfoggia un look street style | ecco lo scatto

Leggi su gossipitalia.news

(Di giovedì 30 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratelloin TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Finalmente, dopo una lunga vacanza in Vietnam,ta nel nostro paese. Questo non significa che siano giorni di relax in famiglia per la conduttrice. Infatti, come ha fatto notare sul suo profilo Instagram, è stata una settimana colma di impegni lavorativi. Tra tv, campagne pubblicitarie e beneficenza,si è data parecchio da fare…E non si dica che vive sulle spalle dell’ex marito! Comunque, per ogni evento ha cui ha partecipato hato deidavvero di ...