Elezioni europee | la presidente Metsola in Sicilia e Calabria chiama alla partecipazione partendo dal Sud

(Di giovedì 30 novembre 2023) Partecipare al voto europeo per contribuire a costruire quella “casa comune” da “curare”, traendone sicurezza, libertà, risorse e opportunità . E’ il messaggio che le istituzionitrasmettono in maniera sempre più intensa in vista dell’appuntamento elettorale del prossimo giugno, che vedrà cittadini e cittadine dei 27 paesi al voto per eleggere il nuovo Parlamento europeo....