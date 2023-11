Eleonora Evi contro i vertici di Ev | ' Partito patriarcale | io non faccio la marionetta del pinkwashing'

(Di giovedì 30 novembre 2023)Evi si dimette da co - portavoce di Europa Verde al fianco di Angelo Bonelli. Da tempo l'esponente verde aveva espresso il suo malcontento e oggi, con una lunga nota pubblicata sul suo sito ...

Ardea - Eleonora Leoni : “Volere e potere - ma evidentemente non si vuole”

Eleonora Evi contro i vertici di Avs : 'Partito patriarcale - io non faccio la marionetta del pinkwashing'

Verdi, Eleonora Evi lascia e accusa Bonelli: "Donna foglia di fico, partito patriarcale"

lascia Europa Verde . La co - portavoce si dimette dalla guida del partito, senza lesinare critiche ad Angelo Bonelli . 'Quando ho espresso posizioni o visioni non allineate a quelle ...

Eleonora Evi lascia i Verdi e si sfoga. “Donna marionetta”, terremoto a sinistra Il Tempo

"Partito patriarcale". Terremoto nei Verdi: Eleonora Evi si dimette e accusa Bonelli ilGiornale.it

"Partito patriarcale". Terremoto nei Verdi: Eleonora Evi si dimette e accusa Bonelli

Allo sfogo di Eleonora Evi ha replicato a stretto giro Angelo Bonelli. "Avere divergenze politiche ci sta, è pacifico, avviene in tutti i partiti. Per esempio, noi abbiamo votato per l'alleanza ...

Europa Verde: Evi a Bonelli, 'lista europee Sui giornali prima che in nostro consiglio'

Roma, 30 nov. (Adnkronos) - Una questione di metodo, politico. E una questione di genere. Eleonora Evi ribadisce le riflessione che l'hanno portata a dimettersi da co-portavoce di Europa Verde e repli ...