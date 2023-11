El Khannous | «De Bruyne idolo Futuro in Italia? Chissà…»

(Di giovedì 30 novembre 2023) El, giocatore del Genk, ha parlato a Gianlucadimarzio.com e si è raccontato tra presente eEl, giocatore del Genk, ha parlato a Gianlucadimarzio.com e si è raccontato tra presente e. Le sue dichiarazioni: DE– «Sono giovane, devo crescere ancora. Mi ispiro molto a lui, ma devo stare calmo». GENK – «Ho iniziato a giocare con l’Anderlecht quando avevo 5 anni. Poi ci sono state delle mancanze di rispetto verso me e la mia famiglia, così nel 2019 sono arrivato al Genk. È stata la migliore scelta per me, qui fanno crescere tanti talenti da sempre».– «? Forse nei prossimi anni, ci sono tanti top club. Ma al momento non è il passo giusto per me».

Il golden boy del Genk, El Khannouss: “Mi ispiro a De Bruyne. Giocare in Italia Forse in futuro” GianlucaDiMarzio.com

Missione europea nella fabbrica di talenti. Viola a Genk: occhio al ... fiorentina.it

Liverpool now targeting playmaker who admitted he would like to join Manchester City

Liverpool and Tottenham Hotspur are interested in signing Genk midfielder Bilal El Khannous ahead of the January transfer window.

EA 24 review: Gameplay, new changes, player ratings, more

Are you one of the few who didn't yet get the inaugural EA FC 24 We've got you covered with a full review, pros and cons, and player ratings.