Ederson e Koopmeiners | lucidità nei momenti chiave La difesa annaspa

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 30 novembre 2023) Bergamo.edi migliori, Kolasinac il più in difficoltà, Scamacca a due volti: le pagelle di Atalanta-Sporting 1-1. Atalanta-Sporting, le pagelle Musso 6 – Para dove può, ripetutamente graziato dall’imprecisione degli attaccanti lusitani. Scalvini 5.5 – A volte abbandona la linea in maniera un po’ improvvida lasciando campo alle sue spalle a Gonçalves, che lo grazia per tre volte. (87’ Holm ng) Djimsiti 6 – Mette la museruola a Gyökeres per il primo quarto d’ora, poie gli concede spazio e tempo. Non è perfetto sull’1-1, ma è decisivo nel salvare sempre su Edwards pochi minuti prima. Kolasinac 5 – Più di un buco, anche, se non soprattutto, sul gol del pari. La velocità di Edwards gli causa troppi grattacapi e il cartellino giallo sulla coscienza pesa. (87’ Bakker ng) Hateboer 5.5 – Invisibile, non incide ...