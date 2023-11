Ecco qual é il segno zodiacale più mammone di tutti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 30 novembre 2023) Inutile negare,noi quando iniziamo una nuova relazione sentimentale chiediamo al nostro lui/lei di cheè… Un quesito che nasce come luogo comune, ma anche per il desiderio di conoscere i tratti caratteristici del nostro nuovo amore. Perché, per quanto si possa o meno credere alle stelle, in tanti ritengono che grazie alsi possano conoscere vari aspetti del carattere. Ebbene in questa ricerca di dettagli e indiscrezioni si potrebbe incappare in un indizio non troppo piacevole: un legame speciale con la mamma. La domanda è d’obbligo, a questo punto:è ilpiùdello zodiaco? Una notizia importate per coloro ii non vogliono avere una relazione a tre: ‘io, mammate e tu’ come cantava Renato Carosone… Gli italiani sono tra gli uomini ...