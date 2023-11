È tornato Mario Draghi

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 30 novembre 2023) Quale sarà il suo futuro? La collaborazione con la Commissione di Ursula von der Leyen per l’analisi sulla competitiva dell’Ue come ultimo impegno europeo? Nel corso degli ultimi mesi si sono moltiplicate le voci sul destino di, ex governatore di Bankitalia, ex presidente della Bce e reduce dall’esperienza da primo ministro. Ma anche dalla delusione più cocente, la mancata elezione a presidente della Repubblica. Un desiderio enorme, quello del Quirinale, sfumato per qualche veto da destra a sinistra. Ma il 76enne non è destinato alla pensione, anzi… Protagonista alla presentazione dell’ultimo libro di Aldo Cazzullo,ha indirettamente confermato le voci degli ultimi mesi: il ritorno sembra dietro l’angolo. Un intervento a tinte europeiste, politica allo stato puro. Dribbling straordinari sui temi di politica interna ...