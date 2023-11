E' morto Shane McGowan, il cantante dei Pogues aveva 65 anni: l'addio della moglie

McGowan, cantante del gruppo folk - punk dei Pogues, èa 65 anni. Lo rendono noto i media irlandesi. Nato in Gran Bretagna ma di origine irlandese, divenne celebre negli anni '80, oltre ...

E' morto Shane MacGowan, leggenda dei Pogues: ha unito il folk irlandese al rock e al punk TGCOM

È morto Shane MacGowan, i Pogues perdono la loro anima. “In Paradiso ci sono alcol, sigarette e canzoni irlan… la Repubblica

Morto Shane MacGowan, cantante dei The Pogues

Il suo brano più famoso è il natalizio “Fairytale of New York”, cantato nel 1987 insieme a Kirsty McColl. L’album che fece conoscere The Pogues fu invece “A Pair of Brown Eyes” del 1984. La notizia ...

