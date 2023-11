È morto Henry Kissinger | uno dei più potenti politici degli Stati Uniti

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 30 novembre 2023) Èall’età di 100 anni, l’ex segretario di Statoe tra i più importanti protagonisti della politica nordamericana contemporanea.ha plasmato il ruolocome superpotenza globale. Anche con ingerenze machiavelliche e senza scrupoli nella politica di altri paesi, come nel caso del bombardamento e dell’invasione della Cambogia e del sostegno al colpo di Stato di Augusto Pinochet in Cile del 1973 che defenestrò Salvador Allende. Componente del Partito repubblicano, nominato Consigliere per la sicurezza e segretario di Stato sotto due presidenze, quella di Richard Nixon e quella di Gerald Ford tra il 1969 e il 1977, nel 1973 ha ricevuto il premio Nobel per la ...