È morto Henry Kissinger | l’ex segretario di Stato americano aveva 100 anni

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 30 novembre 2023) Gli Usa perdono una figura di primo piano della diplomazia: èdi100. Nato a Fürth, in Germania, il 27 maggio 1923, Heinz Alfredè il diplomatico che mise in pratica la dottrina realista delle relazioni internazionali, diventando di fatto il punto di riferimento per una parte della politica estera statunitense a partire dagliSessanta. Costretto a fuggire dalla Germania nel 1938 a seguito delle leggi razziali, essendo la sua famiglia di origine ebraica,si rifugia rifugiarsi prima a Londra e poi a New York. Qui nel 1943 decise, assieme il fratello Walter, di arruolarsi nell’esercito degli USA, ...