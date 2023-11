È morto Henry Kissinger | l’ex segretario di stato americano aveva 100 anni

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 30 novembre 2023) Èall'età di 100l'exdi. Il diplomatico, vincitore del Premio Nobel per la Pace, èuna figura centrale e controversa del secolo scorso, non solo per la politica estera statunitense. La sua morte è stata annunciata in un comunicato dalla sua società di consulenza. Fu nominatodinel 1969 dall'allora presidente Richard Nixon, dopo aver ricoperto il ruolo di consigliere per la Sicurezza nazionale con lo stesso presidente, e mantenne la carica anche durante la presidenza di Gerald Ford, fino al 1977. Nel corso della sua carriera diplomatica,orchestrò l'apertura degli Stati Uniti alla Cina e negoziò l'uscita dalla ...