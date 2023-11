È morto Henry Kissinger | il segretario di Stato che ha cambiato gli Usa e il mondo

È morto a 100 anni Henry Kissinger, l'ex segretario di Stato Usa che vinse il Nobel per la pace

L'ex segretario di Stato americanoKissinger èin casa sua nel Connecticut a 100 anni. Esponente storico del Partito Repubblicano, è stato consigliere per la sicurezza nazionale e segretario di Stato dal 1969 al 1977, ...

Fu segretario di Stato americano dal 1973 al 1977, nonché tra i più potenti e discussi politici a livello internazionale: aveva 100 anni ...