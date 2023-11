È morto Henry Kissinger | il “Machiavelli d’America”

Leggi su zon

(Di giovedì 30 novembre 2023) È venuto a mancare all’età di 100 anni uno dei più influenti protagonisti del secolo scorso,: il cosiddetto “” ed autore della celebre frase “il potere è il massimo afrodisiaco”. L’ex segretario di Stato americano, che lo scorso maggio aveva festeggiato il centesimo compleanno, è deceduto per cause che non sono state rese note., nato Heinz Alfred, è stato un politico e diplomatico statunitense di origini ebraico-germaniche. Membro del Partito Repubblicano, fu Consigliere per la sicurezza nazionale e Segretario di Stato degli Stati Uniti durante le presidenze di Richard Nixon e di Gerald Ford tra il 1969 e il 1977. Nel 1973 fu insignito del premio Nobel per la pace. All’inizio degli anni settanta ...