E’ morto Franco Zuccalà | volto storico di 90° minuto | aveva 83 anni

Leggi su seriea24

(Di giovedì 30 novembre 2023) (Adnkronos) – E’oggi all’età di 83, uno dei più conosciuti inviati speciali della Rai. Era nato a Catania nel 1940 ed è stato uno dei volti più noti della Domenica Sportiva, di Novantesimoe del Tg1. Ha collaborato con i più grandi giornali italiani come La Sicilia, La Gazzetta dello Sport, Il Giornale e Tuttosport, da redattore, inviato e caporedattore. Ha seguito dieci Mondiali, quattro Olimpiadi, otto Europei e due Coppe d’Africa. Ha ricevuto la Laurea honoris causa in Scienza delle Comunicazioni alla Columbia University di New York. La Figc si unisce al cordoglio per la scomparsa die ricorda che il giornalista nel 2013, alla vigilia dell’amichevole tra Italia e Germania,ricevuto dall’allora capitano Gianluigi ...