E’ morto Abdoul Majid Tamiz | compagno di Maria Scicolone L’ultimo saluto di Alessandra Mussolini

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 30 novembre 2023)Lutto per. E’, all’età di 82 anni,, storicodella. L’uomo era un affermato cardiochirurgo iraniano, conosciuto dalla donna negli anni 70 proprio in ospedale. Da allora a oggi un legame indissolubile che solo la morte ha spezzato.commenta così il triste accadimento: “E stato un marito esemplare ed un padre affettuoso che ha amato e rispettato mia madre oltre ogni limite. Per me e per mia sorella Elisabetta un padre affettuoso e ...