“È morta sua figlia” Lutto nel mondo dello sport italiano | un addio ad appena 34 anni

(Di giovedì 30 novembre 2023), dolore e sgomento per ladel famosoa soli 34. Emanuela, questo il suo nome, si è spenta prematuramente nella giornata di mercoledì 29 novembre 2023 a seguito di una malattia che ha combattuto con tenacia e forza di volontà e dopo un periodo di ricovero ospedaliero dovuto all’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Non solo il suo papà, anche lei, nonostante la giovane età, era una figura nota nel panorama calcistico. Emanuela Perinetti era laureata in “Innovation management” alla Luiss di Roma e aveva conquistato una notevole fama e apprezzamento nel panorama calcistico grazie al suo lavoro. La sua presenza e la sua professionalità nel campo erano infatti riconosciute da appassionati e addetti ai lavori, contribuendo a far diventare la sua figura come un punto di riferimento nel ...

Morta l'attrice Frances Sternhagen, aveva recitato anche in 'Sex and the city' e 'Independence day'

Frances Sternhagen , l'attrice famosa per i suoi ruoli a teatro come in Driving Miss Daisy e sul piccolo schermo in Cheers e Sex and the city , èa 93 anni nellacasa di New York. Lo ha annunciato il figlio, John Carlin . Tra un mese sarebbe stato il suo 94esimo compleanno. Frannie , come era chiamata in famiglia e dagli amici, aveva ...

Festeggia il compleanno della sua cagnolina morta: “Nel 2008 mi salvò la vita” il Resto del Carlino

La morte di Kissinger, la sua voce lenta e vacillante nella sua ultima uscita pubblica Corriere della Sera

Frances Sternhagen, morta l'attrice che interpretava la suocera di Charlotte in "Sex and the City": aveva 93 anni

L'attrice statunitense Frances Sternhagen, che ha conquistato il grande successo in età matura con ruoli materni in popolari serie tv come "Cin cin", "E.R. - Medici in prima linea" e "Sex and the City ...

Morta Leila Mustafa, la sindaca di Raqqa che aveva sconfitto l'Isis e vinto il premio «Miglior Sindaco del Mondo»

Il mondo piange Leila Mustafa: la sindaca di Raqqa, ex ‘capitale’ dello Stato islamico in Siria, è morta a Damasco per le complicanze di un intervento chirurgico. La donna, ...