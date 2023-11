Dynamite 30 11 2023 Whose House?

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 30 novembre 2023) Un caloroso saluto ai lettori di ZW, come sempre siamo super carichi per un nuovo episodio di. Quest’oggi ci troviamo nel Target Center di Minneapolis e tra i match annunciati spicca il main event tra Swerve Strickland e Jay White, match valevole per il secondo turno della Gold League del Continental Classic. Nel corso dell’episodio assisteremo anche all’attesissimo faccia a faccia tra Christian Cage ed Adam Copeland e molto altro ancora. Gold League Round 2: Jon Moxley vs. Jay Lethal (3 / 5) Si tratta di un opener piacevole, la contesa è stata equilibrata sino alle ultime battute e per questo va sottolineata la grande prova di Jay Lethal, il quale è riuscito a tener testa ad un top player assoluto come Jon Moxley. Ad avere la meglio è stato l’ex AEW World Champion grazie alla Bulldog Choke che ha costretto alla resa Lethal. Vincitore: Jon ...