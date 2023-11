Durante | “Napoli-Inter determinerà il percorso degli azzurri”

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 30 novembre 2023) Sabatino, agente Fifa, èvenuto a 1 Football Club su 1 Station Radio. Queste le sue parole: Commento sul turno di Champions delle italiane? “È andata come doveva, secondo le previsioni. L’è partita con le riserve, poi ha capito che non poteva andare sotto in quella maniera e, grazie ai titolari, ha recuperato. Il Milan non è andato benissimo ma, dato il momento, era un risultato preventivabile. Il Borussia Dortmund ha una capacità agonistica elevata. Ilha fatto la sua partita, a fare la differenza è stata la qualità dei giocatori. Tuttavia, lasciatemi fare un’osservazione. Non vedo una grandissima differenza tra la squadra di Garcia e quella di Mazzarri. Soprattutto, il tecnico francese non è mai entrato nelle grazie della critica napoletana, e di giudizi credo siano anche falsati dalla ...