Duemila tifosi dello Sporting a Bergamo Il ritrovo fissato al Campo Utili

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 30 novembre 2023). Sono circache hanno raggiuntoin occasione della partita contro l’Atalanta di giovedì (30 novembre) alle 18.45 al Gewiss Stadium. Fan lusitani provenienti da ogni angolo d’Europa hanno sfruttato la comodità dei voli verso Orio al Serio per ritrovarsi in occasione del match. Solo 750, però, potranno entrare nel settore ospiti. Già da mercoledìsi è riempita di sciarpe e maglie biancoverdi: in serata oltre un centinaio si sono ritrovati su viale Papa Giovanni XXIII, per cantare e bere tutti insieme, sotto la stretta osservazione delle forze dell’ordine. Non si sono registrati incidenti. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso danews.it ...