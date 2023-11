Due incidenti sul lavoro in poche ore a Milano | operaio di 21 anni perde un piede | l’altro è rimasto folgorato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 novembre 2023) Duesulsi sono verificati questa mattina in provincia die in città. nel giro diore. Nel magazzino della Lindt di Magenta, unincastrato con ilsotto un muletto. Nei pressi dello stadio di San Siro, un dipendente della ditta Gr Electric èmentre stava lavorando su una cabina di Una Reti. Il primo incidente è avvenuto intorno alle 9 in via Strada Boffalora 31. Dopo essereincastrato con ilsotto il muletto a bordo del quale stava lavorando, l’di 21è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Legnano e ha subito l’amputazione dell’arto. L’area è stata messa in ...