Drogato e ubriaco | picchia e minaccia il padre ed il fratello invalido per anni L’intervento del Tribunale di Latina

(Di giovedì 30 novembre 2023) Pubblicato il 30 Novembre, 2023 Nella giornata di ieri, i Carabinieri del Norm della Compagnia dihanno sottoposto un quarantaduenne dialla misura cautelare personale del divieto di avvicinamento alle persone offese, che si identificano nelultrasessantacinquenne e nel. I Carabinieri, nel corso dei vari interventi effettuati presso la loro abitazione, hanno appurato come l’odierno deferito, anche sotto effetto di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope, abbia maltrattato iled ilmediante minacce, ingiurie e percosse, ma anche attraverso la rottura di mobili, porte e suppellettili. Tali condotte, per come appurato dai militari dell’Arma, si protraevano con abitualità dall’anno 2020, a partire dal quale ...