Dove gustare i panini notturni più buoni di Roma

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 30 novembre 2023) La città eterna diè famosa per la sua storia millenaria, i suoi monumenti iconici e la sua cucina deliziosa. Mentre il sole cala e le luci della città si accendono, un’altra parte affascinante diprende vita: la scena dei. In questa guida, esploreremo alcuni dei posti miglioripoterdeliziosi dopo il tramonto, immergendoci in un’esperienza gastronomica unica che combina il sapore autentico deini con l’atmosfera magica della notte.mangiare dei gustosiSituato nel cuore dello storico quartiere di Monteverde, Mordi & Fuggi è un’istituzione locale per gli amanti dei ...