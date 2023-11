Domeniche Bestiali – La scala di Lucugnano | simbolo del calcio senza petroldollari e la precisione di CR7

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 novembre 2023) Le, diciamocelo, sono una sfida, una risposta disobbediente a un sistema che vorrebbe il pallone tutto cuffie bluetooth, tribune hi-tech e divise immacolate e pure alla moda. E invece qui si sfida il freddo dei campi di provincia a petto in fuori (e non solo), con mezzi di fortuna vista la scarsa disponibilità economica e quando quella disponibilità economica c’è non è merito di diritti tv, ricapitalizzazioni di stati sovrani e magheggi vari, ma frutto del bere del popolo. E no, non c’è nessun refuso in queste ultime parole. IL PELI-DE ACHILLE Epiche sì, le battaglie dei campi di provincia. Altro che simulazioni e var: in Promozione campana c’è gente con la corazza…talmente tanto da non averne bisogno, tipo all’Oratorio don Guanella, multato di 240 euro perché “Al termine della gara un soggetto riconducibile alla tifoseria della ...