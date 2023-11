Doccia o bagno nella vasca? Sono quasi due scuole di pensiero Di quale fate parte?

Leggi su iodonna

(Di giovedì 30 novembre 2023)da? Di solito formano duedi, in tema di deterisone quotidiana. Laè più veloce e “green”, ilpiù rilassante e rilassato.il classico shower gel è sufficiente,, hanno la meglio oli essenziali e sali effervescenti. Entrambi adatti per lavar via lo stress della giornata, qualiperò le effettive diversità tra i due? ...