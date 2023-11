Dl migranti | dalle 14 dichiarazioni di voto su fiducia Senato poi chiama

(Di giovedì 30 novembre 2023) Roma, 30 nov. (Adnkronos) - Avranno inizio alle 14 alledisul decreto legge in materia di immigrazione contenente norme su protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del ministero dell'Interno, già approvato dalla Camera, e in scadenza lunedì prossimo, 4 dicembre, sul quale il Governo ha posto la. Successivamente avrà luogo la. Lo ha stabilito la Conferenza dei Capigruppo.

Migranti - accordo Meloni- Edi Rama : in Albania due centri per 36mila immigrati irregolari all'anno - ma vale solo per quelli salvati dalle navi militari italiane

Dl migranti, Ternullo (Fi); servono interventi strutturali per la gestione dei flussi

... intervenuta in Aula in discussione generale sul dl. "Per dare risposta a decine di ... puntando ad inserire soggetti integrabili, come ci viene richiestonostre comunità. Ora l'Europa ...

Dalle espulsioni ai minori: i contenuti del decreto Migranti ... Public Policy, agenzia di stampa politica e parlamentare

Camera approva il decreto migranti, ora passa al Senato Agenzia ANSA

Cosa sappiamo dell’accordo Italia – Arabia Saudita, già al centro di polemiche

La deputata aveva citato un rapporto di Human Rights Watch, secondo il quale centinaia di migranti e richiedenti asilo etiopi in fuga dalla guerra civile nel Tigray erano stati uccisi dalle guardie di ...

Inflazione: Panetta: Il livello dei tassi sufficiente per riportarla al 2%

Uno sviluppo favorevole su questo fronte è stato certificato oggi dall'Eurostat che a novembre ha stimato un ulteriore rallentamento dell'indice dei prezzi al +2,4% su base annuale (dal +2,9% di ...