Diventa mamma di due gemelli | ma l’età è impressionante

Leggi su notizie

(Di giovedì 30 novembre 2023) La donna in questi ultimi anni si è sottoposta ad alcune cure sulla fertilità che, vedendo l’incredibile nascita, ha dato l’effetto sperato Una storia incredibile e a dir poco paradossale. In Uganda una donna ètadi due splendidi, e fin qui non c’è nulla di strano anzi è una notizia bellissima, il problema nasce daldella signora. Già perché la donna ugandese ha ben 70 anni ed è riuscita a portare alla luce due, un maschio e una femmina. Ad annunciarlo con soddisfazione è stato il suo medico. Delle scarpine per die gemelle appena nati (Twitter Notizie.com)Si tratta di una vicenda che lascia un po’ perplessi, soprattutto per, non per altro. Per la neo, “la più anziana d’Africa“, ma probabilmente del mondo, si dice sia stato ...