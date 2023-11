Disabili | ecco ' Sportintegra' | la festa per tutti con lo sport integrato e inclusivo

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 novembre 2023) Roma, 30 nov. - (Adnkronos) - Domenica 3 dicembre, in occasione della Giornata internazionale delle persone contà, l'assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute ha sostenuto “”: ladello. L'appuntamento è dalle ore 9 alle 15 presso il “CIP – Comitato Italiano Paralimpico” (in via delle Tre Fontane, 27) dove sarà allestito un villaggio di stand delle associazioni aderenti alla manizione, con un fitto programma di attivitàive. Tra gliintegrati e inclusivi che verranno effettuati: calcio, tennis, basket, nuoto artistico, atletica leggera, rugby, hockey, baseball. Si esibiranno alcuni atleti e i visitatori potranno cimentarsi in alcune prove ...