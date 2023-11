Dipendenti pubblici | ecco come saranno valutati | la misura è il merito

La valutazione dei dirigenti della Pa: più meritocratica e partecipativa

...a stretto contatto con il pubblico". L'idea non è nuova, in passato i tentativi si sono risolti in azioni poco più che simboliche, come le famose faccine comparse in molti uffici. ...

Firmata la direttiva dal ministro, ecco come saranno valutati i dipendenti pubblici

Come specificato nel documento, qualsiasi sistema di valutazione della performance deve essere infatti improntato innanzitutto alla massima attenzione verso i dipendenti pubblici, che sono il fulcro ...

Peccato che la propaganda debba prima o poi lasciare il posto alla realtà dei fatti. E la realtà dei fatti comincia ad emergere. Più che un Natale da nababbi – come ironicamente lo ha definito qualche ...