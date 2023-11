Dipendenti pubblici | carriera e aumenti  di stipendio in base al merito | cosa cambia

Tagli alle pensioni dei medici e dipendenti pubblici - le tre ipotesi del governo per ridurli : per chi e di quanto

L’obiettivo del governo è limitare il taglio delle pensioni , per medici ma non solo. Giorgia Meloni ne ha parlato oggi ai sindacati nel corso ... (open.online)

Un’amministrazione pubblica può vietare il velo in uffici o, a patto che «l’impedimento venga applicato non in maniera discriminatoria , ma per tutto ... (iodonna)

Proibire alle dipendenti di indossare lo hijab o altro velo negli uffici pubblici è possibile - basta non farlo in maniera discriminatoria : lo ha stabilito la Corte di giustizia europea

Pubblico impiego, dirigenti valutati dai dipendenti. Ecco la direttiva Zangrillo

...a stretto contatto con il pubblico". L'idea non è nuova, in passato i tentativi si sono risolti in azioni poco più che simboliche, come le famose faccine comparse in molti uffici. ...

La sentenza: è legale vietare il velo ai dipendenti pubblici Avvenire

Dipendenti pubblici, carriera e stipendi statali in base al merito: cosa cambia Corriere della Sera

Performance, firmata la direttiva per premiare il merito dei dipendenti

coinvolgendo una pluralità di soggetti a 360 gradi Il Ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo ha firmato la direttiva in materia di misurazione e valutazione della performance dei ...

Stipendi dicembre, ecco tutti i bonus in busta paga. Sgravi, giorni festivi e fringe benefit: la guida agli aumenti

Sgravi contributivi, maggiorazioni per chi lavora durante i giorni festivi (e le ha previste nel proprio contratto), incremento dell'indennità di vacanza contrattuale per i dipendenti pubblici. Sono ...