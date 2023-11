Dipendenti pubblici | aumenti di stipendio in base al merito

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 30 novembre 2023) , ecco le direttive del ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo Il Ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo ha firmato la direttiva in materia di misurazione e valutazione della performance dei. L’obiettivo è quello di attuare una strategia di piena valorizzazione delnel contesto organizzativo. La direttiva vuole essere la “bussola” dei dirigenti verso la valorizzazione delle persone delle pubbliche amministrazioni nel loro contesto organizzativo. Come specificato nel documento, qualsiasi sistema di valutazione della performance deve essere infatti improntato innanzitutto alla massima attenzione verso i, che sono il fulcro delle amministrazioni pubbliche. Per questo motivo è necessario partire dalle persone e sviluppare contesti ...