Dimensionamento | Valditara vince la battaglia | dopo la Consulta | il Consiglio di Stato conferma la sentenza sulla Campania

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 novembre 2023) Ilscolastico targato– che prevede l’addio delle istituzioni scolastiche con meno di 900 alunni – sarà messo in atto. L’inquilino di viale Trastevere ha vinto lalegale con le Regioni. In queste ore,ladella Corte Costituzionale che ha respinto i ricorsi presentati dai Governatori di Emilia-Romagna, Toscana e Puglia, è arrivata anche ladella decisione deldipresa con decreto monocratico il 6 novembre scorso, con la quale era stata già sospesa l’efficacia dell’ordinanza del Tar-Napoli del 30 ottobre. Una scelta che ha soddisfattoe lasciato l’amaro in bocca alla politica. Tra i più delusi c’è l’assessore regionale ...