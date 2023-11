Dicembre in Veneto Tanti gli eventi da scoprire

Leggi su udine20

(Di giovedì 30 novembre 2023)è alle porte e, con l’avvicinarsi del Natale, sotto l’albero ci sono giàssime sorprese, grazie al calendario didi ogni genere proposto da Zed Live in. Come sempre, ce n’è per tutti i gusti: dal meglio della comicità fino al grande teatro internazionale, passando per le nuove stelle della musica italiana fino agli immancabili show natalizi! I biglietti per gli spettacoli targati Zed! sono disponibili su www.zedlive.com, su Ticketmaster, Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati. IL PROGRAMMAIl mese si inaugura a suon di risate, perché venerdì 1sul palco del Gran Teatro Geox ci sarà Francesco Cicchella. Dopo l’enorme successo raccolto tra TV e web negli ultimi anni, il comico torna nei teatri con il suo nuovo ...