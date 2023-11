“Devo riparare la caldaia” | ma ruba soldi e gioielli | sannita finisce in carcere 

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 30 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi comunica che a seguito dell’emissione da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento – Ufficio Esecuzioni Penali – dell’ordine di esecuzione per la carcerazione a carico di un residente nella provincia di Benevento, gli investigatori della Squadra Mobile si mettevano alla ricerca del predetto, che veniva rintracciato nella mattinata odierna in Avellino e tratto in arresto in esecuzione del provvedimento in argomento. L’uomo, dovrà scontare 3 anni e 4 mesi di reclusione perché riconosciuto colpevole di furto aggravato in concorso con altri soggetti. Inoltre, l’organo giudicante lo ha, altresì, condannato alla pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per anni 5. La vicenda, sfociata nella summenzionata condanna, trae origine da un’indagine svolta agli inizi del 2017 dagli investigatori della terza sezione della Squadra ...