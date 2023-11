“Devi essere mia e di nessun altro Ti sfiguro” | arrestato

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 30 novembre 2023) “mia e di”. Violenza di genere a Ercolano. L’indagato avrebbe minacciato di sfigurare la sua ex compagna “mia e di. Ti”. Ieri comunica che nella mattinata del 28 novembre 2023 personale della Tenenza di Ercolano ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Ad emettere il provvedimento il Giudice per le Indagini Preliminari Tribunale Napoli. A finire in carcere un indagat C.G. un 36enne di Portici, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è gravemente indiziato di stalking nei confronti della sua ex compagna, una 34enne di Ercolano. Le articolate e tempestive indagini condotte dalla locale Tenenza Carabinieri di Ercolano – coordinate dalla Procura della ...