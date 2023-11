(Di giovedì 30 novembre 2023) Evaha commentato le voci, ormai decennali, di dissidi tra lei e le sue colleghe sul set di, derubricandole a una pura invenzione giornalistica dell’epoca, messa in giro solo per creare buzz attorno al prodotto;, ospite dell’Armchair Expert Podcast, ha anche aggiunto di essersi resa conto solo molto tardi dell’esistenza di queste voci: i ritmi di lavoro della serie, infatti, erano così frenetici, che l’attrice era completamente concentrata sulle riprese, e non dava attenzione ad altro. Nel corso della conversazione, riportata da EW,ha così spiegato la situazione: “Già all’epoca, si trattava di una storia venuta fuori perché eravamo donne sui 40. La TV era piena di serie con protagonisti uomini quarantenni e nessuno diceva “Loro non vanno d’accordo“. La ...

Sono uscite le prime immagini della serie tratta da Fallout

... Ant - Man and the Wasp ) nei panni di Ghoul , cacciatore di taglie dal volto sfigurato che sopravvive come può nella Zona Contaminata, e Kyle MacLaughlin ( Twin Peaks ,) in ...

Fallout, ecco le prime immagini della serie tratta dai videogame WIRED Italia

Eva Longoria debunks 'Desperate Housewives' feud rumors Entertainment Weekly News

The Couple Next Door is the new swingers drama that's dividing critics

The Couple Next Door sees two big TV names in leading roles. Evie is played by Eleanor Tomlinson, who you'll recognise as Demelza Poldark in Poldark, while Sam Heughan who plays Danny continues to ...

Desperate Housewives, le protagoniste si odiavano La risposta di Eva Longoria

Eva Longoria ha commentato le voci, ormai decennali, di dissidi tra lei e le sue colleghe sul set di Desperate Housewives, derubricandole a una pura invenzione giornalistica dell’epoca, messa in giro ...