Delmastro rinviato a giudizio per il caso Cospito | “Dimettermi? Assolutamente no”

(Di giovedì 30 novembre 2023) Andrà a processo il sottosegretario alla Giustizia Andrea, accusato di rivelazione di segreto d’ufficio in relazione aldell’anarchico Alfredo. Il gup di Roma Maddalena Cipriani ha disposto il rinvio anei confronti di, presente oggi in aula a piazzale Clodio, fissando dunque il processo per il 12 marzo. La procura L'articolo proviene da Il Difforme.

Delmastro dice di essere orgoglioso di quanto fatto e di non volersi dimettere

Il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, rinviato a giudizio per rivelazione del segreto d'ufficio nel caso Cospito, in una intervista al Corriere della Sera ha rivendicato quanto fatto annunciando che non si ...

Dalle parti di Via della Scrofa ci tengono a sottolineare che l'operato della magistratura va rispettato ma lasciano chiaramente intendere che c'è qualcosa che non va se Delmastro viene rinviato a ...

Delmastro non si vuole dimettere e conferma lo scarso senso delle istituzioni della destra: "Sono orgoglioso"

Il ministro Carlo Nordio, ha difeso Delmastro in Parlamento e ora ... Dynamic 2 Non si aspettava questo rinvio a giudizio: «No. Ma resto orgoglioso di quello che ho fatto. Non ho passato alcuna carta.