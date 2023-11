Delmastro rinviato a giudizio per il caso Cospito | “Dimettermi? Assolutamente no”

Leggi su ildifforme

(Di giovedì 30 novembre 2023) Andrà a processo il sottosegretario alla Giustizia Andrea, accusato di rivelazione di segreto d’ufficio in relazione aldell’anarchico Alfredo. Il gup di Roma Maddalena Cipriani ha disposto il rinvio anei confronti di, presente oggi in aula a piazzale Clodio, fissando dunque il processo per il 12 marzo. La procura L'articolo proviene da Il Difforme.